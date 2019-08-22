«Торино» — «Вулверхэмптон»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч плей-офф Лиги Европы сезона-2019/20 «Торино» — «Вулверхэмптон».
Ставка: «Торино» забьёт минимум 2 мяча за 2.48.
«Очень интересная пара, самая интересная в плей-офф Лиги Европы. Я думаю, эта игра, которая вполне могла бы случиться весной.
Я был на двух матчах «Вулверхэмптона» с «Пюником» и могу сказать, что у «Вулвз» очень приличная команда, особенно на фоне «Пюника». Правда, «Пюник» — это всё же не тот уровень, на который нужно ориентироваться.
А для «Торино» это мечта – играть снова в Лиге Европы после четырёхлетней паузы. Поэтому я ожидаю очень непростой, напряжённой встречи. И первый матч в Италии, поэтому дома туринцы постараются сделать задел для прохода дальше. И, мне кажется, у «Торино» сейчас настрой лучше – у «Вулвз» стартовал чемпионат Англии, а Серия А ещё не началась. И в этом небольшое преимущество «Торро».
Мой прогноз – индивидуальный тотал «Торино» больше 1,5 гола», — сказал Арустамян.
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