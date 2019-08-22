«Брага» — «Спартак»: прогноз Александра Вишневского на Лигу Европы

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Брага» — «Спартак».



Ставка: «Брага» забьёт минимум 2 мяча за 1.75.



«Спартаку» предстоит тяжелое испытание. «Брага» сильнее «Туна» просто на две головы. При этом «Брага» свой прошлый матч против «Спортинга», проигранный в гостях 1:2, проводила в воскресенье. Тогда как «Спартак» бился в энергозатратном дерби с ЦСКА в понедельник. Мало того, что у команды Олега Кононова оказалось на сутки меньше на восстановление и подготовку к игре, чем у «Браги», так вдобавок «Спартаку» предстоит долгий перелет.



«Брага» успела в этом сезоне провести четыре матча – выиграла дома стартовую игру чемпионата Португалии у «Морейренсе» 3:1, дважды обыграла в Лиге Европы датский «Брондбю» — 4:2 и 3:1 — и уступила в гостях «Спортингу» 1:2, хотя превзошла «львов» и по ударам в створ, и по ударам мимо ворот, и по заработанным угловым. Как видите, «Брага» забивает и пропускает в каждом матче.



Впечатление о «Браге» как об открытой команде укрепляется еще сильнее, если посмотреть на статистику: в среднем за матч у «Браги» по 7 ударов в створ при 6 ударах в среднем за игру створ у соперников, в каждом матче было подано не менее 9 угловых. Я посмотрел также хайлайты обоих матчей «Браги» в национальном чемпионате: бросается в глаза огромное количество голевых моментов и постоянно неуверенная игра вратаря «Браги», который то и дело после не самых опасных ударов неудачно отбивает мяч перед собой как раз в ту зону, где любит прессинговать голкиперов спартаковец Понсе.



У «Браги» также необычный стадион. За одними воротами располагается скала, за другими – деревья. Отсутствие заворотных трибун компенсируется большой высотой центральных трибун. Пока привыкнешь к такому антуражу, можно получить гол-другой. А «Спартак» уже две игры подряд вчистую проваливал первые таймы. Москвичи хоть и одержали четыре победы подряд, но в каждом матче неизменно пропускали. Забивает же «Спартак» теперь пока преимущественно в контратаках, довольно охотно отдавая владение мячом сопернику. И «Брага» мяч с удовольствием заберет.



В общем, тут логично ждать довольно результативного матча. Спартаковцам может не хватать сил после тяжелой игры с ЦСКА, а возможностей для ротации состава при сохранении качества игры у красно-белых не так уж и много. «Брага» выглядит очевидным фаворитом в домашнем матче. Когда только вышла линия на этот матч, я успел поставить на победу «Браги» коэффициентом 1,85, но сейчас коэффициент упал до 1,65 и теперь, пожалуй, эта ставка уже не выглядит оправданной.



Куда более выгодные коэффициенты на высокую результативность. Я бы посоветовал присмотреться к ставкам на индивидуальный тотал «Браги» больше (1,5) голов, а также к ставке на то, что «Брага» не проиграет при общем тотале больше (2,5). Кроме того, можно взять просто «обе забьют», — сказал Вишневский.

