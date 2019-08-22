Эксперты: россияне ставят на «Брагу» в матче со «Спартаком» в Лиге Европы

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором «Спартак» на выезде сыграет с португальской «Брагой», начнётся сегодня, 22 августа, в 21:45 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



61% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу португальцев, 35% — на «Спартак», и 4% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 99% объёма рынка при коэффициенте 1.85. 1% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.95).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Браги». На этот исход поставлено 32% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на победу «Спартака» по сумме двух матчей (19%), на успех спартаковцев (19%), на то, что в матче будет минимум 3 гола (17%) и на успех «Браги» с форой (0) (13%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 500 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу «Браги» с коэффициентом 1.70. Средняя сумма ставки на матч — 450 рублей.