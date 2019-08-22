Эксперт: законодательное регулирование букмекеров и казино нужно разделить

Глава подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам, член совета Первой СРО, высокопоставленный представитель БК «Бетсити» Николай Оганезов рассказал о прошедшем в ФНС совещании по применению механизма «регуляторной гильотины» в букмекерской деятельности.



«Я предложил выделить из Федерального закона-244 в отдельный закон регулирование казино и игровых автоматов, чтобы не тянуть за собой их негативную репутацию. Механизм «регуляторной гильотины» может и должен сократить общую регуляторную нагрузку на деятельность букмекерских контор и тотализаторов с отменой неэффективных, устаревших и избыточных обязательных требований», — заявил специалист.



По словам эксперта, механизм дает букмекерам хороший шанс очень эффективно повлиять на законотворческую деятельность и предоставляет возможность переформатировать в букмекерском бизнесе структуру регулирования, контроля и надзора.



«Имеет место огромное количество обязательных требований к букмекерам, которые имеют не только избыточный обременяющий характер, но и откровенно являются репрессивными. Надо прорабатывать обьективную необходимость и обоснованность каждого такого требования, но есть и основополагающие проблемы. К таким моментам относится и структура самого ФЗ-244, которая включает в себя надзор над казино и игровыми автоматами и отдельно контроль над букмекерскими конторами и тотализаторами», — подчеркнул Оганезов.



Эксперт также заявил, что, помимо технических вопросов к нормам закона, пытающегося объединить разные виды бизнеса в одно целое, возникает вопрос репутационного обременения букмекерского бизнеса от истории и негативного восприятия населением и властями от казино и игровых автоматов.



«Такая ситуация очень жестко отражается в принятии обоснованных законов относительно букмекерской деятельности, приводит к явным перегибам в налоговом регулировании, к обвинениям в игромании и в других пороках, которые могут быть применимы только к игровым автоматам и к казино», — сообщил Оганезов.



Он также добавил, что в ближайшее время будут созданы рабочие группы при Аналитическом центре Правительства РФ, которые будут детально изучать и анализировать обоснованность требований к букмекерским конторам и тотализаторам.



Механизм «регуляторной гильотины» подразумевает, что должны утратить силу все прежние правила или ограничения, которые не будут одобрены или изменены. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований.



Ранее Николай Оганезов высказал мнение относительно обысков, прошедших в компании «Чайка», которая владеет одноименным клубом ФНЛ.



Эксперт: обыски в офисе «Чайки» могут не иметь отношения к букмекерам