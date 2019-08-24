«Сельта» — «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 2-го тура Примеры сезона-2019/20 «Сельта» — «Валенсия».



Ставки: победа «Валенсии» за 2.25, «Валенсия» забьет во втором тайме за 1.65.



«В обеих командах есть очень хорошие футболисты, но сейчас «Сельта» понимает, что после поражения в первом туре от «Реала» предстоящая встреча очень важна. В команде понимают, что этот сезон очень важен, так как в коллективе появились новые исполнители, как Суарес, Санти Мина плюс Яго Аспас. Эта тройка отлично играет в атаке.



«Валенсия» в прошлом сезоне показала очень хороший результат. Выиграла Кубок Испании, в финале победив «Барселону». «Валенсия» сыграет и в Лиге чемпионов, потому что финишировала на четвертом месте по итогам прошлого чемпионата. У Марселиньо после двух лет работы есть отличная возможность показать еще более приличный результат.



«Валенсия» подписала неплохого уругвайского нападающего. Есть хорошие исполнители в центре поля, как Парехо, Кондогбия. Есть хорошая группа нападающих. Посмотрим, как сложится ситуация с Родриго. Пока непонятно, останется ли он в основной команде или будет играть в дубле, но сейчас это испанский форвард очень хорош и может помочь «Валенсии».



Матч будет интересный, тяжелый для обеих команд. «Валенсия» в прошлом туре не смогла победить «Реал Сосьедад», пропустив пенальти на последних минутах. Очень важная игра, в которой каждому клубу нужна победа. Поражение и ничья не устроят коллективы



Но, на мой взгляд, «Валенсия» все же сильнее. Нравится работа Марселиньо. Этот тренер всегда неплохо работает в каждой из команд, где он работал наставником. Думаю, что у «Валенсии» больше шансов на победу, поэтому она победит, а во втором тайме забьет минимум гол».



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