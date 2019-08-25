«Борнмут» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Сити» в 3-м туре АПЛ сезона-2019/20.



Ставка: тотал первого тайма больше 1,5 за 1.86.



“Манчестер Сити” сполна реализовал свой атакующий потенциал в матче первого тура против “Вест Хэма”, забив пять мячей. Во втором “Сити” тоже был невероятно близок к тому, чтобы набрать заветные три очка: 30 ударов по воротам “Тоттенхэма” — это, конечно, признак того, что команда в полнейшем порядке. Другое дело, что всё-таки счёт 2:2 и победы не было. И теперь “Сити” просто обязан будет играть только ради того, чтобы набрать три очка в матче против “Борнмута”, хоть и выездном.



“Борнмут”, в свою очередь, по ходу товарищеских матчей показался мне командой, у которой просто какие-то вселенские проблемы с обороной, потому что “Борнмут” пропускал довольно много и совершенно точно не играл надёжно в защите. Но в первых турах “Борнмут” набрал четыре очка, что, конечно, должно позитивно сыграть на психологии команды, которая будет вполне раскрепощена в домашнем матче с “Манчестер Сити”. Особенно, я думаю, раскрепощённой она будет в первом тайме, к событиям которого я и хочу сейчас обратиться.



На самом деле сложно найти какой-то хороший вариант в плане ставок, чтобы и коэффициент был приличным, и событие оказалось вполне вероятным. Я попробую покрутиться вокруг следующего варианта: тотал больше 1,5. Мне кажется, что это будет отрезок, когда еще и “Борнмут” будет полон надежд относительно этого матча, ну и “Манчестер Сити”, который обычно долго не запрягает, выйдет на поле мотивированным и, я думаю, два момента в первом тайме создаст уж точно. А там, глядишь, и “Борнмут” поможет. Так что тотал первого тайма больше 1,5 — это мой выбор на данную встречу».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.