«Монако» — «Ним»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура Лиги 1 сезона-2019/20 «Монако» — «Ним».
Ставка: победа «Монако» за 1.65.
«Монако» ужасен, как и в прошлом сезоне. Болельщики требуют отставки главного тренера Леонардо Жардима. Бразилец отвечает на критику словами про то, что проблемы нужно решать, а критиковать может каждый. Получается пока не очень — два поражения с одинаковым счётом 0:3, два удаления и отвратительная игра в защите. Соперник «Монако», «Ним», тоже проиграл оба матча, то есть встречаются прямые конкуренты в борьбе за выживание (по крайней мере, пока).
На этой неделе состав монегасков пополнил Ислам Слимани, арендованный у «Лестер Сити». Это, к слову, — о высоком уровне исполнителей, которые есть в распоряжении Жардима. Несмотря на все проблемы на старте сезона, команда Александра Головина, я думаю, обязана обыгрывать «Ним» на своем поле. Мой прогноз — победа «Монако» за 1,65».
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