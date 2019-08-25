«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч немецкой Бундеслиги

Футбольный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» во 2-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.



Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.70.



«Матч, от которого, как мне кажется, нужно ждать забитых мячей, потому что «РБ Лейпциг» дома, конечно, будет играть в атаку. Ну а «Айнтрахт» — команда, которая за последнее время потеряла в атакующем качестве, но идеология осталась прежней. «Айнтрахт» приедет в Лейпциг с мыслью, что ему надо забивать голы. Он не будет оборонять счет 0:0.



Исходя из этого, думаю, здесь лучше всего делать ставку на тоталы. «Тотал больше 3 мячей» с коэффициентом 1,7, на мой взгляд, — просто прекрасный вариант. Доехать он может с участием как одной команды, так и другой, да и обеих вместе. Нельзя исключать крупную победу «Лейпцига» и то, что «Айнтрахт» поймает его. Жду забитых мячей».



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