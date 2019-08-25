«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз Георгия Черданцева на матч 3-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Тоттенхэм» — «Ньюкасл».
Ставка: «Тоттенхэм» забьет в в обоих таймах за 1.84, «Тоттенхэм» победит всухую за 2.00.
«Тоттенхэм» забил в первых двух турах пять, а «Ньюкасл» пропустил четыре. Не вижу никаких причин, чтобы в этом матче произошло иное, кроме уверенной победы хозяев. У них гораздо сыграннее состав, а «Ньюкасл» с главным тренером совсем сырой.
В Англии есть несколько непотопляемых местных тренеров, которые как бы из прошлого, но надолго без работы не остаются. Стив Брюс — один из таких. Полагаю, ему будет сложно придумать что-то тактически интересное против финалиста Лиги чемпионов».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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