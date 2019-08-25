«Рома» — «Дженоа»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура Серии А сезона-2019/20 «Рома» — «Дженоа».



Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 2.08.



«Первый тур в Италии, всё очень непредсказуемо, сложно, непонятно. Тем более в «Роме» большие изменения: пришёл новый тренер, много новых футболистов. «Дженоа» тоже регулярно меняется каждое лето. Поэтому сложно предположить, как будет проходить матч.



Но если учесть все эти нюансы, можно предположить, что это будет игра команд, которые пока ещё не слишком сложились. Поэтому вряд ли у них будут успехи в атаке, скорее, можно поставить на надёжную оборону и на тотал меньше 2,5 гола».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.