«Леганес» – «Атлетико Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 2-го тура Примеры сезона-2019/20 «Леганес» – «Атлетико Мадрид».
Ставка: победа «Атлетико» всухую за 2.50.
«В первом туре «Леганес» проиграл дома «Осасуне» (0:1), и это очень плохой результат, ведь «Осасуна» в прошлом сезоне выступала в Сегунде. Но реабилитироваться за прошлую неделю в мадридском дерби с «Атлетико» «Леганесу» будет непросто.
«Леганес» усилился после прошлого сезона, выделяется опорник Роке Меса, в прошлом сезоне выступавший за «Валенсию». Но пока у этой команды нет возможностей, чтобы навязать борьбу «Атлетико». Команда Симеоне в первом туре обыграла «Хетафе» 1:0 – «Хетафе» всегда очень тяжело победить, так как у них одна из сильнейших оборонительных линий в Ла Лиге.
В этой игре не должно быть много голов, так как сильнейшая сторона обеих команд – оборона. Но «Атлетико» должен победить и не пропустить. Мы должны увидеть во всей красе Жоау Феликса, который оставляет пока очень приятное впечатление. Думаю, он будет одним из лучших игроков лиги в этом сезоне.
Можно поставить на победу «Атлетико» и на то, что «Леганес» не забьёт. Но если хотите рискнуть чуть больше, сухая победа гостей – отличный вариант».
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