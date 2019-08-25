«Ростов» — «Рубин»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Российской Премьер-Лиги

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 7-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Ростов» — «Рубин».



Ставка: обе забьют за 2.20.



«Эта игра будет довольно открытая, если учесть стиль игры «Рубина» и «Ростова», который изменился за прошлый год: обе команды стали играть в атакующий футбол. Это видно по последним матчам, пусть «Ростов» и сыграл неудачно в предыдущем туре, все равно команда довольно атакующая, если учесть, что в хорошей форме Шомуродов и Еременко. И «Рубин» при Шаронове делает ставку на атаку.



Тем более матч пройдет в Ростове, будет хорошая атмосфера, много болельщиков, отличная погода. Поэтому мой прогноз – обе забьют».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.