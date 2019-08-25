«Удинезе» — «Милан»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч итальянской Серии А
Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура Серии А сезона-2019/20 «Удинезе» — «Милан».
Ставка: победа «Милана» за 2.05.
«Милан» с новым тренером и новыми лидерами. Команду по-прежнему лихорадит, она не может выйти на прежнюю мощность. «Удинезе» тоже вряд ли будет ставить перед собой большие цели – команда до сих пор не может себе позволить приобретать больших футболистов.
Думаю, что эта игра будет тяжелой для двух сторон. Но так как «Милан» все же команда более атакующая, к тому же у нового тренера, Джампаоло, хорошая репутация, думаю, можно сыграть чистую победу «Милана» с хорошим коэффициентом — 2.05".
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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