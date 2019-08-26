«Урал» – «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 7-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Урал» – «Сочи» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится сегодня, 26 августа, и начнётся в 18:00 мск.



Ставка: обе забьют за 1.85.



«Почему здесь ставлю на «обе забьют»? «Урал» на своём поле естественно идёт фаворитом и на свой гол однозначно наиграет. «Сочи» же неплохо усилил атакующую линию. Команду пополнили Полоз, Заболотный, Нобоа. Думаю, свои плоды это, конечно, даст.



«Урал» хорошо сыгран. Это более монолитная команда, нежели «Сочи». На своём поле коллектив Парфёнова чувствует себя очень уверенно. Неслучайно «Урал» уже приличное количество очков набрал в родных пенатах. Поэтому здесь отдаю предпочтение домашней команде», — сказал Ловчев.