Аналитики оценили шансы Сычёва вернуться в футбол

Дмитрий Сычёв, похоже, предпримет ещё одну попытку вернуться в большой футбол. Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России прибыл в Ереван для тренировок с «Пюником». Ранее он анонсировал продолжение профессиональной карьеры в своём проекте «Сычёв подкаст и Денис Казанский».



Букмекеры принимают ставки на возобновление карьеры известного нападающего. Поставить на то, что Сычёв до 31 декабря 2019 года подпишет контракт с каким-либо клубом, можно за 1.30. Это соответствует вероятности в 70%. Сделать ставку на то, что форвард не вернётся в футбол, можно с коэффициентом 3.20 (30%).



Последним на данный момент клубом Дмитрия была «Казанка». В сезоне-2017/18 нападающий сыграл за этот клуб 20 матчей в ПФЛ, забив 1 гол.



«Пюник» возглавляет известный российский тренер Александр Тарханов. После 2 туров чемпионата Армении команда занимает 6-е место, набрав 3 очка.



