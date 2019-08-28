«Славия» — ЧФР: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Славия» — ЧФР в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Славия» забьёт первой за 1.45.



«Вот тут я ошибся, а линия не подвела. Как она считала «Славию» фаворитом, так и вышло. Одного имени Дана Петреску оказалось недостаточно. 1:0, конечно, «Славии» ничего не гарантирует, но уж очень хорошо команда выглядит в этой части сезона. Вот только ставки на этот матч выбрать очень сложно. «Славии» не нужно рисковать, а вот ЧФР ничего не остаётся, кроме как идти вперёд. Следует ли из этого, что матч будет результативным? Скорее всего, да. Но это как пойдёт. «Славия» закроется (и правильно сделает), тогда Клуж вообще ничего не забьёт, всё-таки уровень мастерства (не мирового класса) тоже нужно иметь в виду», — сказал Черданцев.