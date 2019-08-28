Эксперты назвали шансы сына Шумахера выиграть чемпионат Формулы-1
Сын Михаэля Шумахера Мик всерьёз нацелен в скором времени попасть в Формулу-1. Пилот гоночной академии «Феррари» сейчас выступает в Формуле-2 за команду Prema. В начале августа он выиграл свою первую гонку в этой серии. Букмекеры принимают ставки на возможное чемпионство Мика в Формуле-1.
Поставить на то, что младший Шумахер однажды станет чемпионом мира, можно с коэффициентом 5.00. Это соответствует вероятности 20%.
В апреле 2019 года Мик Шумахер провел тесты за рулем «Феррари». В чемпионате Формулы-2 сын великого гонщика пока занимает 11-е место в общем зачете, набрав 45 баллов. В 16 гонках чемпионата Мик всего 7 раз попадал в очковую зону.
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