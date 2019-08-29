Ярошик: я большой фанат ЦСКА, но в РПЛ в этом сезоне другой фаворит
Экс-игрок сборной Чехии, лондонского «Челси», а также московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик на Youtube-канале «Маза Вишневского» дал прогноз на исход чемпионата России.
Ставка: чемпионом станет «Зенит» за 1.90.
«Думаю, что выиграет «Зенит». Я, конечно, большой фанат двух российских команд — ЦСКА и «Крыльев Советов». У ЦСКА молодая команда, много лидеров ушло, будет очень тяжело, но если будем на втором месте, то это будет хорошо. «Крылья Советов» хоть бы чуть поднялись, они всегда борются за выживание. Я бы хотел, чтобы они были где-нибудь в серединке. У них прекрасный стадион, прекрасные фанаты, они этого заслуживают», — сказал Ярошик.
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