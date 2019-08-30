«Севилья» – «Сельта»: прогноз Владислава Радимова на матч 3-го тура Примеры

Экс-футболист, действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 3-го тура Ла Лиги сезона-2019/20 «Севилья» – «Сельта».



Ставка: победа «Севильи» минимум в 2 мяча за 2.46.



«В этом матче я даже не сомневаюсь, что явный фаворит «Севилья». «Сельта» играет очень авантюрно, что показал матч с «Реалом», а «Севилья» очень хорошая команда. Я посмотрел их матч против «Эспаньола» и увидел очень сильное индивидуальное мастерство, хорошее владение мячом, а также то, что команда знает, как атаковать. Плюс это первый домашний матч в сезоне, у «Севильи» уже 6 очков, так что минимум в два мяча «Севилья» способна выиграть.



«Севилья» в этом сезоне будет бороться за место в Лиге чемпионов по итогам сезона. У них очень хорошая команда, к ним вернулся спортивный директор Мончи, который постоянно собирал сильный состав и при котором постоянно «Севилья» добивалась высоких результатов, побеждая в еврокубках. Также у «Севильи» новый главный тренер Лопетеги, который является очень хорошим специалистом, что он доказал уже не один раз. Сейчас на старте сезона у него складывается всё хорошо.



«Сельта» удивила в прошлом туре, обыграв «Валенсию». Получилась обоюдоострая игра, у «Валенсии» были моменты, но забила «Сельта», и в какой-то степени им повезло. Я не сильно верю в «Сельту» в предстоящем матче. «Валенсия» на старте сезона показывает футбол не самого высокого качества», — сказал Радимов.



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