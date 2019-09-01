«Эвертон» — «Вулверхэмптон»: прогноз Алексея Ярошевского на матч АПЛ

Спортивный журналист Алексей Ярошевский в ходе шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Вулверхэмптон».



Ставка: ничья за 3.33.



«Склоняюсь к тому, что здесь будет ничья. Возможно, ничья все-таки будет с голами, то есть 1:1 или 2:2. «Эвертон», думаю, пропустит дома. У «Вулверхэмптона» есть такие пушки, как Невеш, который может выстрелить из любой точки и попасть. То есть то, что называется шанс, соответственно, залетело, как в матче с «МЮ». У них есть замечательные нападающие — Жота и Хименес, которые умеют вонзать мяч в сетку ворот. Патрик Кутроне — отличный игрок. Думаю, голы будут и бастионы «Эвертона» в плане непропускания голов с марта падут. Голы будут, но победу кому-то одному отдавать бы не стал».



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