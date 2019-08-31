«Ньюкасл» — «Уотфорд»: прогноз Алексея Ярошевского на матч АПЛ

Спортивный журналист Алексей Ярошевский в рамках шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд».



Ставка: победа «Ньюкасла» за 2.56.



«С «Ньюкаслом», мне кажется, вообще всё понятно. Они разыгрались, Стив Брюс вроде как начал свою философию игрокам более менее уже продавать. Опять же, их нападающий, рекордная покупка, рекордный трансфер для клуба тоже уже разыгрался, забил уже «Тоттенхэму». Поэтому, мне кажется, это очевидная победа «Ньюкасла». Да, я понимаю, что коэффициент у нее будет не низкий, но мне кажется, что это хороший способ выиграть деньжат», — сказал в ходе шоу «Ставка тура» Ярошевский.



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