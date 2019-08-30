«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Максима Калиниченко на матч 8-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Локомотив» — «Ростов».



Ставка: тотал больше (2,5) голов за 2.27.



«Локомотив» играет в последнее время очень удачно – команда Юрия Семина находится на третьем месте в таблице, но имеет столько же очков, сколько и лидер «Краснодар». Именно с «быками» «Локо» и играл в прошлом туре в гостях и мог взять все три балла, но в итоге соперник в конце отыгрался и команды разделили по очку, таким образом прервав серию «Локомотива» из трех побед.



«Ростов» явно рассчитывает в этом сезоне побороться, как минимум, за зону Лиги Европы – футбол команда Валерия Карпина показывает весьма солидный, да и результаты у «трактористов» великолепные – четыре победы, две ничьи и всего одно поражение. Сейчас у «Ростова» есть 14 очков и пятая строчка в таблице, а также возможность обыграть «Локо» и обойти его в таблице.



«Локомотив» явно целится на золото в этом сезоне – команда неплохо усилилась и от матча к матчу прибавляет в качестве футбола. Ровно тоже самое можно сказать и о «Ростове» — с более скромным подбором игроков клуб на равных бьется с фаворитами. Без боя сдаваться ростовчане сегодня явно не станут, так что поединок обещает стать ярким и весьма результативным».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.