«Рубин» — «Сочи»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

Футбольный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Рубин» — «Сочи» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ТМ (2,5) за 1.60.



«Сочи» не одержал ни одной победы в этом сезоне. При этом команда постоянно обрастает большими футбольными фамилиями. Думаю, момент, когда сочинцы наберут три очка, совсем скоро. Однако и «Рубину» нужно крепко сыграть в последнем матче перед перерывом на игры сборных.



«Рубин» впервые в текущем сезоне забил быстрый гол – в игре против «Ростова». Однако очками казанский коллектив так и не разжился. Я думаю, «Сочи» сыграет довольно аккуратно. «Рубин» же в последнее время действует как-то скованно. Поэтому я бы в этой встрече присмотрелся к ТМ (2,5)».



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