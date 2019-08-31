«Осасуна» — «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2019/20 «Осасуна» — «Барселона».



Ставки: победа «Барселоны» за 1.35, гол «Барселоны» во втором тайме за 1.35.



«В прошлом сезоне «Осасуна» играла во второй лиге чемпионата Испании, а в этом уже в Примере, поэтому для команды очень важны все матчи, которые она проводит на своём поле. На «Камп Ноу», на «Сантьяго Бернабеу», на «Месталье» «Осасуне» играть сложно, но дома против любого соперника команда настроена на набор очков.



Против «Барселоны» будет тяжело, но каталонцы не смогут рассчитывать на трёх ключевых игроков — Лео Месси, Луиса Суареса и Османа Дембеле. Но «Барса» остаётся «Барсой». Вариантов в составе очень много: есть Гризманн, есть Карлос Перес, есть Рафинья и другие исполнители. В прошлом туре в середине поля неплохо играли Бускетс, Роберто и другие. Понятно, что «Барселона» сильнее «Осасуны».



Но «Осасуна» играет дома, а значит, болельщики погонят команду вперед. «Осасуна» хорошо концентрируется на домашних матчах. Для «Барселоны» будет важно не пропустить в первые 20-25 минут, потому что «Осасуна» хорошо подготовится к этому матчу. Это большое событие для клуба, поэтому в домашних встречах команда рассчитывает на 1 или 3 очка.



Тем не менее для меня фаворит — «Барселона». «Барселоне» нужна победа, так как в первом туре был проигрыш в матче с «Атлетиком». Нужно выигрывать и за пределами «Камп Ноу». Будет тяжело и «Барселоне». Мой прогноз на этот матч: победа «Барселоны» и гол гостей во втором тайме».



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