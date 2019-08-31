«Ахмат» — «Тамбов»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Тамбов» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Ахмат» победит за 1.80.



«Думаю, здесь очевидным фаворитом является «Ахмат». Команда очень уверенно действует на своём поле. «Тамбов» же, хоть и борется, старается, но класса команде, конечно, не хватает. Состав у «Тамбова» слабоватый. И мне представляется, что этот коллектив в ходе сезона будет опускаться все ниже и ниже.



Вообще, командам — новичкам Премьер-Лиги всегда приходится крайне непросто, и очень часто они сразу и вылетают. Думаю, вполне возможно, что то же самое произойдёт и с «Тамбовом». Ну а в предстоящей встрече ставлю на «Ахмат».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».