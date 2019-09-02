Рублёв — Берреттини: прогноз Анны Чакветадзе на матч US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Андрей Рублев — Маттео Берреттини в четвертом круге US Open, который проходит в Нью-Йорке.



Ставка: минимум 38 геймов в матче за 1.75.



«Великолепный матч выдал Андрей Рублев против Ника Кирьоса. Хотя мы его опасались, австралиец сейчас хорошо готов. Но Рублев играет просто шикарно, постоянно атакует, старается нагнетать темп. И на его фоне Кирьос смотрелся не слишком здорово.



Но матч с Берреттини может быть не менее сложные, если не более. Все-таки после важных больших побед появляется некоторая расслабленность. Эмоций много было потрачено, заново собраться довольно тяжело. Да, сейчас Рублев получает удовольствие от своей игры, он на кураже. Но Берреттини может создать сложности. Он хорошо подает, у него такие же плотные удары на задней линии, как и у Рублева. И с уверенностью у итальянца все в порядке. Он довольно легко прошел Гаске, Попырина.



Думаю, что матч затянется, предположительно минимум 4 сета будет сыграно. Поэтому выбираю ставку на больше 37,5 гейма. Очень хочется надеяться, что Рублев выиграет, но на легкую победу рассчитывать не стоит», — сказала Чакветадзе.

Андрей Рублёв — Маттео Берреттини. Прогноз: россиянин станет открытием US Open Если Андрей вновь сыграет на том же уровне, то наверняка победит.