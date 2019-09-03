Эксперты назвали вероятность ухода Гончаренко из ЦСКА

Сегодня ночью в России закрылось трансферное окно. Московский ЦСКА так и не приобрел нападающего. Переговоры с чешским клубом «Млада Болеслав» о переходе игрока сборной России Николая Комличенко завершились неудачей.



После поражения ЦСКА от «Спартака» в матче РПЛ СМИ сообщили о том, что главный тренер клуба Виктор Гончаренко провел встречу с владельцем клуба Евгением Гинером. Сообщалось, что на встрече наставник попросил клуб об усилении, в частности, о покупке форварда. Теперь, после того, как окно закрылось, букмекеры оценили вероятность ухода тренера из ЦСКА.



Поставить на то, что Гончаренко покинет ЦСКА до конца сезона-2019/20, можно с коэффициентом 7.8. Это соответствует вероятности 12%. Сделать ставку на то, что белорусский специалист останется в клубе, можно за 1.05 (88%).



В последний день трансферного окна ЦСКА усилился бразильским полузащитником клуба «Васко да Гама» Лукасом Сантосом.