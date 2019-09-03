Эксперты назвали вероятность ухода Гончаренко из ЦСКА

Сегодня ночью в России закрылось трансферное окно. Московский ЦСКА так и не приобрел нападающего. Переговоры с чешским клубом «Млада Болеслав» о переходе игрока сборной России Николая Комличенко завершились неудачей.
После поражения ЦСКА от «Спартака» в матче РПЛ СМИ сообщили о том, что главный тренер клуба Виктор Гончаренко провел встречу с владельцем клуба Евгением Гинером. Сообщалось, что на встрече наставник попросил клуб об усилении, в частности, о покупке форварда. Теперь, после того, как окно закрылось, букмекеры оценили вероятность ухода тренера из ЦСКА.
Поставить на то, что Гончаренко покинет ЦСКА до конца сезона-2019/20, можно с коэффициентом 7.8. Это соответствует вероятности 12%. Сделать ставку на то, что белорусский специалист останется в клубе, можно за 1.05 (88%).
В последний день трансферного окна ЦСКА усилился бразильским полузащитником клуба «Васко да Гама» Лукасом Сантосом.
- 3 сентября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:51
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 сентября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 сентября 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:40