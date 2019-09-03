Поражение «Краснодара» от «Олимпиакоса» принесло клиенту БК 2,6 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 700 тыс. рублей на ответный матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом». Он выбрал победу греков на выезде. Коэффициент пари составил 3.7.



Матч начался удачно для хозяев поля: на 10-й минуте матча счёт открыл Даниил Уткин. Однако уже через минуту грекам удалось сравнять счёт — отличился Юссеф Эль-Араби. Первый тайм завершился вничью — 1:1.



А в самом начале второго тайма «Олимпиакос» вышел вперед. Эль-Араби оформил дубль. До конца встречи, несмотря на все усилия российского клуба, счет не изменился. Таким образом, ставка клиента БК «Фонбет» оказалась удачной. На выплату он получил 2 590 000 рублей.



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