Поражение «Краснодара» от «Олимпиакоса» принесло клиенту БК 2,6 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 700 тыс. рублей на ответный матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом». Он выбрал победу греков на выезде. Коэффициент пари составил 3.7.
Матч начался удачно для хозяев поля: на 10-й минуте матча счёт открыл Даниил Уткин. Однако уже через минуту грекам удалось сравнять счёт — отличился Юссеф Эль-Араби. Первый тайм завершился вничью — 1:1.
А в самом начале второго тайма «Олимпиакос» вышел вперед. Эль-Араби оформил дубль. До конца встречи, несмотря на все усилия российского клуба, счет не изменился. Таким образом, ставка клиента БК «Фонбет» оказалась удачной. На выплату он получил 2 590 000 рублей.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 3 сентября 2019
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:51
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 сентября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 сентября 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
13:50