Румыния — Испания: прогноз Константина Генича на квалификацию Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Румыния — Испания в квалификации Евро-2020.



Ставка: обе забьют за 1.98.



«Любопытная игра пройдёт в Бухаресте. Румыния — претендент на второе место в группе, а Испания — однозначный фаворит.



Испанцы идут без потерь — 4 победы в четырёх матчах, 11 мячей забито, 2 пропущено, причём от норвежцев и фарерцев. По сравнению с последними матчами у Испании будут серьёзные изменения в атаке. Не будет Иско и Асенсио. Придётся новому тренеру сборной Испании Роберту Морено перекраивать группу атаки. Мы все знаем, что случилось в семье Луиса Энрике. Он уже не вернётся на пост главного тренера.



Испанцам, конечно, важна эта встреча. Хочется идти без потерь и как можно раньше обеспечить себе первое место. Но, мне кажется, со всеми потерями испанцам будет тяжело в Румынии. Друг с другом играли они за последние годы лишь раз. Это была товарищеская встреча, которая закончилась со счётом 0:0. У румын сейчас очень хорошая молодёжь, которая здорово себя проявила на последнем чемпионате Европы. Там и Пушкаш, и Хаджи. Думаю, у себя дома, при поддержке болельщиков, когда идёшь вровень со шведами, можно рискнуть против испанцев, тем более что норвежцы тоже поджимают.



Думаю, румыны постараются рискнуть. И со своей атакой они способны забить. Ну и пропустят тоже наверняка. Так что я бы сыграл «обе забьют» за 1,98. Ну и кроме того, если испанцы и выиграют, то с разницей не более одного мяча. Хотя я вообще сомневаюсь, что они победят. Второй вариант — «Румыния с форой (+1,5) мяча» за 1,6. Румыния мне очень нравится в последнее время», — сказал Генич.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».