Румыния — Испания: прогноз Жорди Гратакоса на матч отбора Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч Румыния — Испания в рамках квалификации Евро-2020.



Ставка: победа Испании за 1.45.



«Матч между Румынией и Испанией. В любом матче, в котором принимает участие Испания, она является фаворитом. Отметил бы молодого тренера Роберто Морено, у которого, на мой взгляд, большое будущее. Он хорошо готов, и я его хорошо знаю, так как мы вместе читаем тренерские курсы. Он готов к работе на посту наставника сборной Испании.



В состав сборной Испании вернулись Тьяго, Пако Алькасер и нападающий Родриго, который может повлиять на исход встречи. В Испании продолжают играть опытные футболисты, такие как Бускетс, Рамос, Альба, но есть и молодые. Речь идет о Сауле, Парехо. Последний не слишком молодой, но и в сборной Испании играл мало. Попал в составе и молодой талант из «ПСЖ» Сарабия. Еще по игре за «Севилью» он себя проявил и мог решить исход встречи. Отлично владеет левой ногой. Владеет классным пасом, может обыграть один на один и способен мощно пробить по воротам.



Важный матч для Румынии, которая с 7 очками занимает 2-е место в группе. Испания идет на 1-м с 12 очками, а на 3-м Швеция, у которой также 7 пунктов. Это шанс для Румынии провести исторический матч. Но все же в составе сборной Испании больше талантов, больше опытных исполнителей. Думаю, что Испания выиграет у Румынии, а также отметится минимум голом в первом тайме и минимум двумя мячами во втором. Также я думаю, что Румыния не забьет в этой игре», — сказал Гратакос.



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