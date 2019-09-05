Румыния – Испания: прогноз Владислава Радимова на игру отбора Евро-2020

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на отборочный матч Евро-2020 между сборными Испании и Румынии.



Ставка: победа Испании с форой (-1) за 1.76.



«Испанцы — это машина. Они выиграли чемпионаты по возрастам U17, U19 и U23. В главной сборной постепенно поколение Хави и Иньесты сходит на нет, но всё равно испанцы — это машина, у которой появились другие футболисты, голодные до побед. Например, можно отметить Тиаго Алькантару. Испанцы на голову сильнее, чем румынская сборная, и то, что Испания выиграет, — это железный вариант. Я даже считаю, что они способны выиграть в два и более мяча.



Испанцы выйдут без проблем из этой группы, так как в соперниках у них Швеция, Румыния, Норвегия. Каждый футболист, получающий место в сборной Испании, сейчас голодный до побед, и он будет дорожить местом в составе, он будет носиться по полю и полностью выкладываться, а не просто отбывать номер.



У испанцев новый главный тренер Роберт Морено, но я думаю, что стиль игры, который есть у них на протяжении многих лет, сохранится. Какой бы тренер ни приходил, он не будет это ломать, если он умный. Он будет поддерживать этот стиль и немного исправлять некоторые детали. Останется в основе игры контроль мяча и перемещение на ограниченном участке поля. Думаю, что ничего не изменится, испанцы будут доминировать весь матч и будут стараться вскрывать оборону соперника. Чаще всего у них получается это сделать», — сказал Радимов.



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