Польша — Россия: прогноз Владимира Гомельского на матч ЧМ-2019 по баскетболу

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч мужского Кубка мира по баскетболу 2019 года Польша — Россия.



Ставка: победа России с форой (-7) за 2.55.



«6 сентября в первом матче второго группового этапа сборная России встретится с командой Польши. По русской поговорке «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь» не буду размахивать саблей попусту. Откровенно говоря, думаю, что нам повезло с соперниками на втором этапе.



Польша пригласила американского тренера Майка Тейлора. Он старательно подготовил команду к Кубку мира. Поляки выиграли все три матча в своей группе А. Сильнейшим игроком атаки в команде является Матеуш Понитка, который играл за «Локо», а в наступающем сезоне будет защищать цвета «Зенита». Добротный маленький форвард, который и в броске уверен, и в проходе агрессивен. На позиции разыгрывающего стартует натурализованный американец Эй Джей Слотер. Также хорошо обученный игрок. Адам Вачиньски из «Уникахи», где он прочно «сидит» на лавке, выходит на 2-м номере. И пара ветеранов. Мощный форвард Аарон Цел (205 см, 32 года), центровой Адам Хричанюк (206 см, 35 лет). Я уж и не вспомню, сколько лет Хричанюк играет за национальную сборную.



Единственная замена, которая может усилить игру, — это Дамиан Кулиг на позиции 4-го номера. Поляки в первых трёх играх показывали достаточно высокий процент реализации бросков. Но это скорее говорит о том, что соперники не очень плотно защищались. У Польши против России должны возникнуть проблемы с подбором под своим щитом. В их составе, кроме Слотера, нет специалистов по личной защите.



Одним словом, нам эта команда по зубам. Даже несмотря на обидное поражение от Аргентины, Россия выглядит сильнее и мастеровитее», — сказал Гомельский.

Польша – Россия. Прогноз: наши парни разберутся с главными халявщиками ЧМ-2019 Россия уничтожит поляков, которые играли в самой слабой группе на турнире.