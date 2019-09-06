Шотландия – Россия: прогноз Нобеля Арустамяна на матч отбора Евро-2020

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура квалификации Евро-2020 Шотландия – Россия. Встреча начнётся в 21:45 мск.



Ставка: победа России за 2.70.



«Шотландцы в последнее время, мне кажется, не считаются грозной силой. Да, у них есть всё те же качества, что и раньше: задор, умение бороться, биться, неуступчивость. Но в любом случае, мне кажется, это не та команда, которая может сборную России удивить: у нас есть качественные футболисты, есть потенциал.



Я думаю, что на сегодняшний день сборная Шотландии нашей команде не ровня. Поэтому поставлю на чистую победу подопечных Станислава Черчесова», — сказал Арустамян.

Шотландия – Россия. Прогноз: Дзюба задавит Макгрегора и спасёт Черчесова Звёзды «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» не сумеют остановить набравшую ход машину Черчесова.