Россия U21 — Сербия U21: прогноз Евгения Ловчева на матч отбора Евро-2021

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч квалификационной кампании чемпионата Европы — 2021 (до 21 года) Россия U21 — Сербия U21. Игра состоится 6 сентября и начнется в 19:00 мск.



Ставка: победа России за 2.53.



«У России как-то незаметно подросла хорошая молодежь. Несколько человек из основной команды «Краснодара». Плюс основной нападающий ЦСКА будет играть за молодежку. Это все-таки существенное подспорье.



Мне думается, что вот эти ребята, которых не вызвали в основную национальную команду, будут доказывать свою состоятельность Черчесову.



У Сербии тоже очень интересная команда. Там также перспективная молодежь. Поэтому мне представляется, что игра получится захватывающей, с большим количеством забитых мячей. Предпочтение же отдаю сборной России. Все-таки фактор своего поля здесь важен», — сказал Ловчев.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

