Россия U21 — Сербия U21: прогноз Евгения Ловчева на матч отбора Евро-2021

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч квалификационной кампании чемпионата Европы — 2021 (до 21 года) Россия U21 — Сербия U21. Игра состоится 6 сентября и начнется в 19:00 мск.
Ставка: победа России за 2.53.
«У России как-то незаметно подросла хорошая молодежь. Несколько человек из основной команды «Краснодара». Плюс основной нападающий ЦСКА будет играть за молодежку. Это все-таки существенное подспорье.
Мне думается, что вот эти ребята, которых не вызвали в основную национальную команду, будут доказывать свою состоятельность Черчесову.
У Сербии тоже очень интересная команда. Там также перспективная молодежь. Поэтому мне представляется, что игра получится захватывающей, с большим количеством забитых мячей. Предпочтение же отдаю сборной России. Все-таки фактор своего поля здесь важен», — сказал Ловчев.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 6 сентября 2019
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 5 сентября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 сентября 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:33
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:37
-
13:00
-
12:00