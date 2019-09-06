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Медведев — Димитров: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал US Open

Медведев — Димитров: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал US Open
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил МедведевГригор Димитров в полуфинале US Open.

Ставка: победа Димитрова в трех сетах за 3.80.

«Очень давно россияне не проходили так далеко. Наконец-то Даниил Медведев прошел не просто до второй недели, но и добрался до полуфинала, где он сыграет с Григором Димитровым. Вот как-то расчистилась сетка перед Медведевым. Сыграть в полуфинале турнира «Большого шлема» против Григора Димитрова — это великолепный шанс пройти дальше. Думаю, что Медведев использует эту возможность. Он то не виноват, что топы так неудачно провели турнир. Напомню, что в одной сетке находились и Новак Джокович, и Роджер Федерер.

Скорее всего, меньше 4 сетов потратит Медведев на матч с Димитровым. Да, у него были проблемы с физической подготовкой, потому что он устал и все силы выложил на предшествующие турниры. Тем не менее у него был день на восстановление. Он не должен упустить такой великолепный шанс пройти до финала. Скорее всего, он окажется на финальной стадии», — сказала Чакветадзе.

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