Медведев — Димитров: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев — Григор Димитров в полуфинале US Open.



Ставка: победа Димитрова в трех сетах за 3.80.



«Очень давно россияне не проходили так далеко. Наконец-то Даниил Медведев прошел не просто до второй недели, но и добрался до полуфинала, где он сыграет с Григором Димитровым. Вот как-то расчистилась сетка перед Медведевым. Сыграть в полуфинале турнира «Большого шлема» против Григора Димитрова — это великолепный шанс пройти дальше. Думаю, что Медведев использует эту возможность. Он то не виноват, что топы так неудачно провели турнир. Напомню, что в одной сетке находились и Новак Джокович, и Роджер Федерер.



Скорее всего, меньше 4 сетов потратит Медведев на матч с Димитровым. Да, у него были проблемы с физической подготовкой, потому что он устал и все силы выложил на предшествующие турниры. Тем не менее у него был день на восстановление. Он не должен упустить такой великолепный шанс пройти до финала. Скорее всего, он окажется на финальной стадии», — сказала Чакветадзе.



Даниил Медведев – Григор Димитров. Прогноз: россиянина ждёт игра на выживание Медведев еле стоит на ногах, но продолжает побеждать.