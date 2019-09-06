Шотландия – Россия: прогноз Евгения Ловчева на матч квалификации Евро-2020

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 5-го тура квалификационной кампании чемпионата Европы — 2020 Шотландия – Россия. Игра состоится 6 сентября и начнется в 21:45 мск.
Ставка: ничья за 3.00.
«Стоит отметить, что лучшие шотландские игроки выступают не в чемпионате Шотландии, а в английском первенстве. А это уже знак качества. Плюс ко всему матч в Шотландии, где ее национальная команда чувствует себя уверенно.
Но мне все-таки представляется, что Россия наберет одно очко. Российские «сборники» очень неплохо выглядели в чемпионате России. Сейчас они вновь собираются вместе. Будут воспоминания о чемпионате мира. Хорошая атмосфера.
Поэтому мне думается, что команда Черчесова способна не проиграть в Шотландии. И ничья будет хорошим результатом для российской сборной», — сказал Ловчев.
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