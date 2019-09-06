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Бразилия — Колумбия: прогноз Нобеля Арустамяна на товарищеский матч

Бразилия — Колумбия: прогноз Нобеля Арустамяна на товарищеский матч
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Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на товарищеский матч сборных Колумбии и Бразилии. Встреча начнётся в 03:30 мск 7 сентября.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

«Недавно закончился «Копа Америка», у латиноамериканских сборных скоро начинается отборочный цикл к чемпионату мира 2022 года. Сейчас время товарищеских матчей. Наверное, многие сборные будут экспериментировать, искать разнообразные варианты. Хотя Бразилия — Колумбия – это довольно острое противостояние в последние годы.

Я бы поставил в любом случае, что обе команды забьют», — сказал Арустамян.

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