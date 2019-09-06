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Германия – Нидерланды: прогноз Жорди Гратакоса на игру отбора Евро-2020

Германия – Нидерланды: прогноз Жорди Гратакоса на игру отбора Евро-2020
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Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Германия – Нидерланды.

Ставка: победа Германии за 2.00.

«Первый матч между этими командами в Амстердаме получился очень ярким – Германия победила 3:2, обе сборные показали отличный атакующий футбол.

Думаю, в ответном матче Германия снова победит. Голландцы, конечно, молодцы, они действительно сделали большой шаг вперед после кризиса. Ван Дайк – Де Лигт – Де Йонг – прекрасное трио, которое может организовывать игру из глубины. У Нидерландов сильные края и разыгрывающие. Но проблема в том, что нет по-настоящему топового нападающего. Просто некому завершать атаки.

В Германии тоже шла перестройка, но у нее было больше времени, чтобы сыграться. Плюс-минус нынешний состав был собран уже на Кубке Конфедераций-2017 в России.

Поэтому я бы поставил, во-первых, на победу хозяев, а во-вторых, на то, что гости не смогут забить», — сказал Гратакос.

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