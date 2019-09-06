Германия – Нидерланды: прогноз Жорди Гратакоса на игру отбора Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Германия – Нидерланды.
Ставка: победа Германии за 2.00.
«Первый матч между этими командами в Амстердаме получился очень ярким – Германия победила 3:2, обе сборные показали отличный атакующий футбол.
Думаю, в ответном матче Германия снова победит. Голландцы, конечно, молодцы, они действительно сделали большой шаг вперед после кризиса. Ван Дайк – Де Лигт – Де Йонг – прекрасное трио, которое может организовывать игру из глубины. У Нидерландов сильные края и разыгрывающие. Но проблема в том, что нет по-настоящему топового нападающего. Просто некому завершать атаки.
В Германии тоже шла перестройка, но у нее было больше времени, чтобы сыграться. Плюс-минус нынешний состав был собран уже на Кубке Конфедераций-2017 в России.
Поэтому я бы поставил, во-первых, на победу хозяев, а во-вторых, на то, что гости не смогут забить», — сказал Гратакос.
- 6 сентября 2019
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 5 сентября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 сентября 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:33
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:37
-
13:00
-
12:00