Эксперты оценили вероятность победы Нурмагомедова над Порье по очкам

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой против американца Дастина Порье. Поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск.



По оценке букмекеров, предстоящий поединок может продлиться все пять раундов. В этом случае победителя объявят по итогам подсчёта очков. Для подобного развития событий эксперты подготовили специальную линию.



Шансы Нурмагомедова победить по очкам аналитики оценили коэффициентом 2.79, что соответствует вероятности 35,8%. Поставить на победу Порье по очкам можно с коэффициентом 9.6 (10,4%).



Свой предыдущий бой Хабиб провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.

Хабиб снова не сделает вес? Эксперты в полном неадеквате Самые дикие ставки на бой Нурмагомедов – Порье. Можно проверить коэффициент 250.0.