Аналитики назвали вероятное число ударов в бою Хабиб — Порье

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с американцем Дастином Порье. Поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск.

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Букмекеры предлагают ставки на общее количество акцентированных ударов в ходе всего поединка. Поставить на то, что соперники нанесут больше 307 ударов друг другу, можно за 1.72. Сделать ставку на то, что бой завершится с меньшим количеством ударов можно с коэффициентом 2.05.



Предыдущий бой Хабиб провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.