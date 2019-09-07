Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогноз Альберта Туменова на бой 7 сентября

Боец ММА Альберт Туменов дал прогноз на бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье на турнире UFC 242.



Ставка: победа Нурмагомедова единогласным решением судей за 2.68.



«Жду этого грандиозного события, там будет много российских бойцов. Бой Хабиба будет интересным, это один из сильнейших бойцов в мире. Буду болеть за него.



Знаю Порье, тренировался с ним. Он очень профессионален: когда бы я ни приходил в зал, он всегда там был. У него хорошая выносливость, он не устает так быстро, как Конор. Также у него другой бокс, большее количество ударов. Шансы у Дастина, как и у любого бойца в клетке, есть.



В последнее время Порье еще набрал, но, думаю, Хабиб все-таки навяжет свой бой и выиграет. Дастину будет тяжело, Нурмагомедов неудобен Порье. Думаю, Хабиб победит решением судей».

Хабиб давал шанс разбогатеть каждому из вас, но вы его упустили Подсчёт потенциальной прибыли от ставок на Хабиба вскружит голову даже опытным игрокам