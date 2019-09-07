Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогноз Альберта Туменова на бой 7 сентября

Боец ММА Альберт Туменов дал прогноз на бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье на турнире UFC 242.
Ставка: победа Нурмагомедова единогласным решением судей за 2.68.
«Жду этого грандиозного события, там будет много российских бойцов. Бой Хабиба будет интересным, это один из сильнейших бойцов в мире. Буду болеть за него.
Знаю Порье, тренировался с ним. Он очень профессионален: когда бы я ни приходил в зал, он всегда там был. У него хорошая выносливость, он не устает так быстро, как Конор. Также у него другой бокс, большее количество ударов. Шансы у Дастина, как и у любого бойца в клетке, есть.
В последнее время Порье еще набрал, но, думаю, Хабиб все-таки навяжет свой бой и выиграет. Дастину будет тяжело, Нурмагомедов неудобен Порье. Думаю, Хабиб победит решением судей».
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