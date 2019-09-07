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Джефф Монсон дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье 7 сентября

Джефф Монсон дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье 7 сентября
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Известный боец Джефф Монсон поделился прогнозом и ставкой на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье на UFC 242. Этот поединок пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби. Начало боя Хабиб —Порье в 23:00 по Москве.

«Непобежденная дагестанская машина, одержавшая 27 побед подряд. И похоже, что он становится лучше и лучше. Особенность Хабиба, из-за которой очень сложно ставить на его поражение — у него нет удара, у него просто-напросто нет удара. Его подвижность и смена позиций позволяет ему беспрепятственно проводить тейкдауны и выходить из боя целым и невредимым.

В арсенале Дастина Порье очень быстрые руки и очевидная колоссальная мощь нокаутера. У него трехлетняя беспроигрышная серия. Я видел, как он победил всех топовых соперников в своем дивизионе.

Это будет очень близкий, равный поединок. Определенно он продлится все пять раундов. Я ставлю на то, что зрители увидят полный бой».

Прогноз: полный бой за 2.02.

ТВ-трансляция боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье на Первом канале будет доступна читателям «Чемпионата». Читайте также прогноз Алексея Махно и прогноз Эдуарда Вартаняна на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

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