Хабиб Нурмагомедов — Порье: прогноз Отара Кушанашвили на бой UFC 242 7 сентября

Известный шоумен Отар Кушанашвили сделал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье (UFC 242), который пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби и начнется в 23:00 по Москве. Прямая трансляция боя в эфире Первого канала будет доступна на «Чемпионате».
«С момента когда Хабиб отправил к праотцам ирландского осла по фамилии Макгрегор, который хотел быть большим спортсменом, а оказался гомосексуалистом, я много размышлял о дальнейшей судьбе Нурмагомедова. Хабиб, что совершенно очевидно, перерос рамки изобретенного мной вида спорта ММА. Я стал следить, как молодой парень пытается справиться с вселенским успехом. Вы понимаете что такое, когда ты в 20 лет с хвостиком оказаться на устах у всех? Когда твою фамилию знает верховный главнокомандующий, приглашающий тебя в Кремль для рукопожатия. И даже Трамп, с его накладным грузинскими волосами, говорит твою фамилию с паритетом.
Я ничего не знаю о Порье. Кроме того, что это очень крепкий и выносливый паренек, как я образца сороколетней давности. Порье — это не Макгрегор. Макгрегор — это сотрясание воздуха и пассивный анальный секс на Рождество. Макгрегор — это виски, который пьют только трусы. Ну кто будет пить его виски? Хотя, в нем было много хороших моментов, когда он не занимался тем, что шил себе костюмы на заказ.
Порье — это один их самых выносливых жеребцов. Но тут такая история, что Олег Тактаров говорит, мол Хабиба может подвести сгонка веса. Вы же знаете, что это такое? Или вы и в этом ничего не понимаете? Сгонка веса — это когда готовишь свое тело к идеальным параметрам, чтобы подтвердили твое право на участие в бое. Тактаров боится, что в возрасте Хабиба сгонка веса очень опасна для здоровья.
Я наоборот считаю, что бой будет очень показательным не с точки зрения кто кого сильней, а кто кого хитрей. Порье не хитрее Хабиба. Порье — человек, который я ценю очень высоко. Повторяю, это очень серьезный соперник. Он мало говорит, но много делает. Но стратегически, взрослый не по годам Хабиб добьет его в третьем раунде.
По моим соображениям, в третьем раунде Порье поймет, что лучше бы сдох младенцем. Умнее Хабиба нет бойца, так что для Порье все окрасится в черный цвет, как поется в песне его кумира Филиппа Отаровны Киркорошвили».
Прогноз: победа Хабиба в 3-м раунде за 10.00.
Также читайте прогноз «Чемпионата» и прогноз Альберта Туменова на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 по Москве 7 сентября.
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