Тони Фергюсон дал прогноз на бой UFC 242 Нурмагомедов — Порье 7 сентября

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон поделился ожиданиями от предстоящего боя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Дастина Порье в рамках UFC 242, который пройдет в Абу-Даби, в субботу, 7 сентября. Начало поединка — в 23:00 мск.
«Желаю отличного боя Дастину Порье и Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242. Ребята, наслаждайтесь битвой и оставьте немного для меня. Ожидаю двойного нокаута, как и всегда. Не разочаруйте. Один из вас будет следующим. Пришло время почувствовать настоящую чемпионскую мощь!» — написал Тони Фергюсон в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Фергюсон в следующем поединке встретится с победителем поединка Хабиба и Порье.
Прогноз: бой закончится ничьей из-за двойного нокаута за 250.0.
Также читайте прогноз «Чемпионата» и прогноз Альберта Туменова на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 мск 7 сентября.
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