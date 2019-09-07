Хабиб — Порье: прогноз Игоря Рязанцева на бой 7 сентября в Абу-Даби

Теле- и радиоведущий, обладатель 1-го дана по карате киокусинкай Игорь Рязанцев дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в рамках UFC 242, который пройдет в Абу-Даби, в субботу, 7 сентября. Начало поединка в 23:00 по Москве.
«Конечно же фаворитом является Хабиб, он победит с большей вероятностью. Вся статистика говорит о том, что Хабиб должен побеждать. Ни для кого не секрет, что Хабиб хорош в стойке, это мы увидели в боях с Макгрегором и Яквинтой.
Что же касается партера, борьбы — это всегда была сильнейшая сторона Хабиба. Если Хабиб без травм, то все эти компоненты будут с ним. Также Хабиб физически очень силен для своего дивизиона.
Статистика у Дастина Порье несколько хуже, чем у Хабиба. Дастин проигрывал тем бойцам, которых Хабиб проходил, не особо замечая, в частности того же Макгрегора, бой с которым был остановлен досрочно. Тем не менее Дастин Порье хорош в стойке, может зарубиться. Кроме того, у него черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, то есть с партером у него тоже все хорошо. В моем представлении Дастин Порье — один из самых серьезных оппонентов, с которыми приходилось драться Хабибу.
Что же касается вероятностей, то если Порье удастся выдержать натиск в самых опасных первых раундах и бой дойдет до 4-5 раунда, то мне кажется, что это будет повторение боя с Яквинтой и Хабиб победит в пятом раунде решением судей. Вероятность того, что Хабиб победит, как раньше, затаскав и лишив сил своего оппонента, — она, конечно, тоже присутствует.
Я бы не стал списывать со счетов такие факторы, как удачные попадания, которые в исполнении Порье также могут быть. Поэтому я бы определил 60% на 40% в пользу Хабиба, скорее всего, решением в пятом раунде".
Прогноз: победа Хабиба Нурмагомедова решением за 2.85.
Также читайте прогноз «Чемпионата» и прогноз Альберта Туменова на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 по Москве 7 сентября.
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