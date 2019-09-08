Финляндия – Италия: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 6-го тура квалификации Евро-2020 Финляндия – Италия.
Ставка: ТМ (2,5) за 1.64.
«В этой группе итальянцы фавориты, но они провели не лучший матч в Армении по разным причинам. Да, выиграли, но игра была не та, которую мы привыкли видеть в исполнении «скуадра адзурра».
Финны сейчас самый реальный претендент на выход на чемпионат Европы со второго места в группе. Они играют у себя дома и, уверен, понимают всю значимость предстоящей игры.
Итальянцы уже почти на Евро – они выиграли все пять матчей. Конечно, есть искушение выигрывать дальше, но, мне кажется, в Финляндии команда Манчини столкнётся с большими проблемами с точки зрения сопротивления.
Поэтому я поставил бы на то, что в этом матче не будет много голов – тотал меньше 2,5 мяча. Мне кажется, игра завязнет в борьбе. Финны эту борьбу любят, они мощные ребята. Итальянцы тоже её не чураются. Поэтому – низ».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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