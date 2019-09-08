Финляндия — Италия: прогноз Игоря Кытманова на отборочный матч Евро-2020

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Игорь Кытманов дал прогноз на матч 6-го тура квалификации Евро-2020 Финляндия — Италия.
Ставка: тотал больше 2,5 гола за 2.20.
«В этом отборе финны потерпели всего одно поражение – как раз от Италии, на выезде, со счётом 0:2. В последнем матче команда Маркку Каннерва победила Грецию 1:0. Это уже, кстати, никого не удивляет: Финляндия мечтает о первом в своей истории чемпионате Европы.
Что касается Италии, напомню, что она дожала Армению, оставшуюся в меньшинстве после того, как забила итальянцам. В итоге команда Манчини взяла верх 3:1. Ну а финны куда более организованны, чем армяне. Финляндия пропустила в этом цикле только от итальянцев, в остальном были победы на ноль.
Италия эту стадию квалификации прошла гладко, выиграла все пять матчей. И участие в ЧЕ, можно сказать, гарантированно. У команды по-прежнему не будет травмированных Кьеллини, Де Шильо и Инсиньо. Это означает, что Манчини, очевидно, выберет тот же стартовый вариант состава, что и в предыдущей игре.
Что касается очных встреч соперников, 12 из 13 выиграли итальянцы, и только раз была ничья. Тем не менее сейчас Финляндия находится в хорошей форме, она забила семь голов в четырёх отборочных матчах.
От итальянцев финны, не сомневаюсь, снова пропустят. У Манчини команда атакующая, интересная, которая будет владеть мячом. Но не исключаю и гол финнов. В фантастической форме их лидер Теэму Пукки, который забивает пачками голы за «Норвич» в АПЛ. К тому же Финляндии помогут и болельщики. Так что я взял бы в этом матче тотал больше 2,5 гола».
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