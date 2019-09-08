ММА могут запретить в России? Эксперты сомневаются

В субботу, 7 сентября, в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл бой против американца Дастина Порье. В третьем раунде Хабиб одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.
Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв. Что касается Порье, то американец лишился пояса временного чемпиона.
По мнению аналитиков, существуют некоторые шансы на официальный запрет ММА в России до наступления 2020 года. Любители ставок могут поставить на данный вариант за коэффициент 15.0, что соответствует 6,7% вероятности. На обратный исход букмекеры не выставили линию, так как практически убеждены в сохранности текущего положения дел.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 8 сентября 2019
-
02:04
-
01:21
-
01:03
-
00:16
- 7 сентября 2019
-
23:53
-
22:00
-
21:20
-
20:40
-
20:35
-
20:20
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:22
-
19:15
-
19:08
-
19:00
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00