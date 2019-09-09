Россия – Казахстан: прогноз Владислава Радимова на игру отбора Евро-2020

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 сборных России и Казахстана.



Ставка: победа России с форой (-2) за 1.95.



«Я думаю, сейчас наша сборная играет на хорошем уровне. Она доказала, что она сильная команда. И в этом матче сборная России — явный фаворит.



Что касается расклада в группе, мне кажется, что все вопросы уже решены: Бельгия сейчас на первом месте, мы на втором. И, скорее всего, именно эти две команды выйдут на Евро из нашей группы.



Я не думаю, что Черчесов как-то будет экспериментировать с составом, пока не будет точно ясно, что сборная России вышла на Евро. Думаю, что матч будет результативным со стороны нашей сборной», — сказал Радимов.

Россия – Казахстан. Прогноз: Черчесов гений! Раскатаем «ястребов» одной левой Россия продолжит уничтожение Казахстана, начавшееся в Нур-Султане. Дзюба с компанией снова зажгут.