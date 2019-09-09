Россия – Казахстан: прогноз Владислава Радимова на игру отбора Евро-2020
Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 сборных России и Казахстана.
Ставка: победа России с форой (-2) за 1.95.
«Я думаю, сейчас наша сборная играет на хорошем уровне. Она доказала, что она сильная команда. И в этом матче сборная России — явный фаворит.
Что касается расклада в группе, мне кажется, что все вопросы уже решены: Бельгия сейчас на первом месте, мы на втором. И, скорее всего, именно эти две команды выйдут на Евро из нашей группы.
Я не думаю, что Черчесов как-то будет экспериментировать с составом, пока не будет точно ясно, что сборная России вышла на Евро. Думаю, что матч будет результативным со стороны нашей сборной», — сказал Радимов.
Россия – Казахстан. Прогноз: Черчесов гений! Раскатаем «ястребов» одной левой
Россия продолжит уничтожение Казахстана, начавшееся в Нур-Султане. Дзюба с компанией снова зажгут.
- 9 сентября 2019
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:37
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
- 8 сентября 2019
-
22:00
-
21:31
-
21:20
-
21:00
-
20:45
-
20:40
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:30
Партнерский контент