Северная Ирландия — Германия: прогноз Алексея Андронова на отбор Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов сделал прогноз на матч Северная Ирландия — Германия в квалификации Евро-2020.



Ставка: победа Германии минимум в 2 мяча за 1.90.



«Я думаю, что Германия обескуражила многих в матче с голландцами. Трудно вспомнить, когда немцы пропускали четыре мяча, ещё сложнее вспомнить, когда они их пропускали за тайм.



Если в первом тайме игра сборной Германии была достаточно приличной и она могла решить задачу в этом матче, то происходящее после перерыва, особенно в обороне, это был ужас и кошмар.



Конечно, сравнивать сборные Голландии и Северной Ирландии не приходится. К тому же для немцев теперь это вызов, им нужно на достаточно непростом выезде показать свой уровень. Во-первых, надо набирать очки в своей группе, во-вторых, реабилитироваться.



Я думаю, что Германии это по силам. Она до некоторой степени взбудоражена и взбешена, и сборной Северной Ирландии будет достаточно трудно. Я выбираю ставку на победу немцев с форой (-1,5). Неплохой коэффициент предлагает «Фонбет» — 1.90. Из всех вариантов на этот матч мне кажется, что это лучшая ставка», — сказал Андронов.

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